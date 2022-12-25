Що зупиняє Путіна і Лукашенка від відкриття другого фронту з Білорусі: пояснення опозиціонера

На думку радника Тихановської, диктатори бояться, що рішення залучити білоруську армію до бойових дій викличе масові протести.

Диктатори Путін і Лукашенко поки не готові відкривати другий фронт і кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів.

Таку думку висловив білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, інформує FREEДОМ.

"Зараз для них дуже небезпечно відправляти білоруські війська в Україну, тому що це не підтримує суспільство Білорусі, призведе до розколу еліт, нових протестів, до масового дезертирства. Це створить величезне вогнище напруги, зокрема для Росії, вона в цьому не зацікавлена", — каже опозиціонер.

На його думку, Путін зацікавлений у стабільній Білорусі, щоб і надалі режим Лукашенка міг надавати територію та інфраструктуру, лагодити російські танки, а свої танки та боєкомплекти поставляти на Донбас.

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"Зараз відкривати новий фронт, який може обернутися хаосом для Лукашенка і Путіна, вони, напевно, не готові. Вони шукають інші формати й варіанти тиску на Україну, і на західні країни. Лякають ядерною зброєю. Я думаю, що Путін намагатиметься найближчими місяцями накопичувати максимально російську військову техніку, живу силу на території Білорусі, не тільки створюючи тиск на Україну, а й на країни НАТО", —зазначає Вячорка.

Опозиціонер не виключає, що окупанти можуть розмістити ядерну зброю на білоруській території, що змінить розстановку сил і буде величезним тиском на Польщу, Литву, Латвію.

Раніше Франак Вячорка розповів, що білоруси не припиняють опір режиму самопроголошеного президента Лукашенка, на відміну від росіян.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що вторгнення на територію країн Балтії з боку Білорусі не є таким вже й фантастичним сценарієм.

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