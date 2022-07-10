Щоб було зрозуміло "російському вуху": у РФ вирішили змінити назву посади Путіна

Депутати Держдуми це аргументують тим, що так називається посада керівника США, що є незрозумілим "російському вуху", а тому слід замість президента вживати правитель.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Ідея замінити слово президент на правитель належить партії ЛДПР. Там заявили, що слово президент походить зі США, а тому в Росії слід його замінити на щось більш зрозуміле для громадян країни-окупантки.

"У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і, поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити. Наприклад, на словосполучення "голова держави" або слово "правитель". І те, й інше зрозуміліше російському вуху", - йдеться у повідомленні партії.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні.

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