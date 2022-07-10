Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Щоб було зрозуміло "російському вуху": у РФ вирішили змінити назву посади Путіна

Дата публікації
Перегляди
542
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Щоб було зрозуміло "російському вуху": у РФ вирішили змінити назву посади Путіна

Фото: Associated Press

У Росії слово президент пропонують замінити на правитель.

Депутати Держдуми це аргументують тим, що так називається посада керівника США, що є незрозумілим "російському вуху", а тому слід замість президента вживати правитель. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Ідея замінити слово президент на правитель належить партії ЛДПР. Там заявили, що слово президент походить зі США, а тому в Росії слід його замінити на щось більш зрозуміле для громадян країни-окупантки. 

"У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і, поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити. Наприклад, на словосполучення "голова держави" або слово "правитель". І те, й інше зрозуміліше російському вуху", - йдеться у повідомленні партії. 

Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні

Читайте також:

Пекло на землі: як СРСР створив систему таборів ГУЛАГ

Пекло на землі: як СРСР створив систему таборів ГУЛАГ
Наступна публікація