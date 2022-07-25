"Щоб чеченець прав рускому - ти й**у дав?": в Росії чоловік висловив підтримку українським військовим та сказав "Слава Україні"

В російському Нижньовартовську чеченець висловив підтримку українським військовим та обурився “сервісом” в місцевому супермаркеті.

В Нижньовартовську чеченець обурився “сервісом” в місцевому супермаркеті, розбив дві пляшки з пивом та висловив підтримку українським військовим словами “Слава Україні”.

Відповідне відео з’явилося в російських соцмережах.

На ролику видно, як працівники магазина намагаються змусити чоловіка заплатити за дві пляшки пива, які він розбив. Зробив він це через те, що робітник магазину відмовився продати напій.

Адміністратор супермаркету спочатку намагався налякати чеченця тим, що притягне його до відповідальності, потім - хотів змусити його прибрати розбитий товар. І нічого з цього у росіянина не вийшло.

“Я психанув та розбив дві пляшки, які мені не продали. Я мушу їх прибирати? Спробуй мене змусити. Щоб чеченець прав руському - ти й**у дав? Ви мене нічим не налякаєте. Їдьте до України. Слава Богу, українці щодня вас ловлять. Слава Америці, Слава Україні”, - сказав громадянин Чеченської Республіки.

Нагадаємо, що диктатор Лукашенко наказав озброїти всіх єгерів та видати зброю надзвичайникам.

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