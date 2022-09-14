"Щоб Дуда і Моравецький не замерзли": Лукашенко приголомшив відеороликом, де він на зиму рубає дрова

Білоруський Диктатор Лукашенко перед зимою запасається дровами. Їх він розколює власноруч.
Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко почав запасатися на зиму дровами. Їх він рубає зі словами “потрібно дати Європі не замерзнути”.
Відповідне відео з’явилося в соціальних мережах.
На ролику видно, як поряд з Лукашенко стоїть ще один чоловік, якого той називає “Семеничем”. Разом вони розколюють сокирами дрова. Відверто кажучи, в “битві”, хто скоріше нарубає дрова, переміг “батько”, який доволі вміло працював руками.
“Не дамо, Семеничу, замерзнути Європі. Допоможемо нашим братам. Може й вони колись нам допоможуть. Ми ж центр Європи – вихваляємося цим. Хороші дрівцята. Але Європі зараз не обирати: ялинка чи берізка. Головне, щоби було тепло. Потрібно подумати, як дрова отримають селяни, робітники, а не багатії. Головне, щоб у Польщі Дуда і Моравецький не замерзли. Може, одумаються”, - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
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