"Щоб кожного дня знати, що зараз потрібно Україні": у Міноборони Польщі зробили заяву про підтримку

За словами віцепремʼєра, міністра нацоборони Польщі, ЄС має збільшити свої зусилля задля надання військової допомоги Україні, а також для посилення власної безпеки.

В Польщі підтвердили союзницькі зобов’язання щодо підтримки України, адже Європа загалом має збільшити зусилля для військової допомоги.

Про це сказав віцепремʼєр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час брифінгу для ЗМІ в Берліні за результатами зустрічі з колегами з Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції 25 листопада.

"На цій зустрічі ми підтверджуємо наші союзницькі зобов’язання, що ми повинні сьогодні зробити все можливе, аби підтримати Україну",- зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, під час зустрічі було організовано відеоконференцію з міністром оборони України Рустемом Умєровим для того, "щоб кожного дня і кожного тижня знати, що зараз потрібно Україні".

Він додав, що Європа мусить збільшити свої оборонні зусилля як для допомоги Україні, так і насамперед для посилення власної безпеки, а також анонсував нову зустріч міністрів оборони 5 країн на початку 2025 року в Польщі, адже це, за словами міеістра, "добре місце" для переговорів.

"Польща є найбільшим хабом допомоги для України. Також ітиметься про безпеку східного флангу НАТО і збільшення видатків країн ЄС на розвиток європейського ОПК", - сказав Косіняк-Камиш.

Лише 2024 року Польща витрачає на оборону 4,2% ВВП, а в наступному році ця цифра зросте до 4,7%.

Нагадаємо, очільник МСЗ Польщі Радослав Сікорський прокоментував удар російської армії по Україні "Орешником": "Коли ця штука опиняється у нашому повітряному просторі, ми маємо право її збивати". Він також висловився на тему збиття цілей над Україною засобами країн НАТО.

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