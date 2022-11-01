Щоб не були ледачими: у Китаї чоловік виграв у лотерею $30 млн і приховав виграш від рідних

Китаєць виграв у лотерею крупну суму, але вирішив про це нікому не розповідати.

У Китаї чоловік виграв у лотерею 30 мільйонів доларів і не розповідав про це своїй родині. Чоловік приховав від рідних свій виграш, оскільки переконаний, що через великі гроші вони стануть ледачими.

Про це пише видання Asia One.

"Я не сказав про свій виграш дружині та дитині. Я думаю, що вони почнуть відчувати свою перевагу над іншими і перестануть старанно працювати та навчатися", — пояснив чоловік.

Щасливчик зізнався, що протягом десяти років він регулярно грає у лотерею, але про такий виграш навіть не міг і мріяти. За його словами, цього разу він витратив 80 юанів ($11) на придбання 40 лотерейних білетів і кожен із них заповнив однаковою комбінацією чисел. Він сказав, що вибирав одні й ті самі сім номерів протягом останніх кількох років, бо вони "виглядали приємними". У результаті кожен виграшний квиток приніс мільйони.

"Я ще не вирішив, і мені буде потрібно деякий час, щоб подумати, як використовувати гроші", — розповів чоловік.

Нагадаємо, подружжя зірвало джекпот, а про виграш дізналося з ранкових новин.

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