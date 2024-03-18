"Щоб не могли бити по об'єктах РФ": Пєсков – про створення "санітарної зони" в Україні

Пєсков пояснив заяву Путіна про те, що Росія з урахуванням атак ЗСУ на Бєлгородщину може створити на прилеглих територіях України "санітарну зону".

Буферна чи " санітарна зона " на кордоні з Україною потрібна для того, щоб ворог не міг бити російськими об'єктами.

Про це повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає кремлівський ресурс ТАРС.

Так Пєсков пояснив заяву кремлівського диктатора Путіна про те, що Росія з урахуванням атак Збройних сил України на Бєлгородську область у якийсь момент може створити на прилеглих територіях України "санітарну зону".

"Президент має на увазі, що на тлі атак дронами, на тлі артилерійських обстрілів нашої території, населених пунктів на нашій території, насамперед соціальних об'єктів, житлових будинків, будуть вжиті заходи, щоб ці території убезпечити. Убезпечити їх можна, тільки створивши якийсь коридор, якусь, дійсно, буферну зону, щоб будь-які засоби, які ворог може використовувати для завдавання ударів, були за межами зони досяжності", – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, виступаючи у своєму виборчому штабі, заявив, що продовжить війну і створить на теренах України так звану "санітарну зону".

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