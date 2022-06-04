Щоб не плутали з російською: Казахстан перейменував свою експортну нафту

Щоб не плутали з російською: Казахстан перейменував свою експортну нафту

Казахстан перейменував свою експортну нафту, щоб уникнути ризику санкцій проти Росії.

Казахстан змінює назву своєї нафти, яку експортує через російські порти, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), щоб відокремити її від нафти російського походження.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідь казахстанського виробника нафти "СНПС-Актобемунайгаз".

Виробник хоче уникнути ризиків санкцій та проблем із фінансуванням.

"У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами... та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)" – зазначив виробник.

Чотири джерела в казахстанських нафтових компаніях, які займаються транзитом через російські морські порти, також підтвердили перейменування і додали, що зміна KEBCO набуде чинності з понеділка для всіх офіційних документів.

За словами одного з джерел, Міністерство енергетики Казахстану збирається попросити дозвіл в уряду на офіційне використання нового сорту.

У Міністерстві енергетики відмовилися коментувати це питання.

Казахстан використовує російські морські порти як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти, або близько 13,3 млн тонн у 2021 році. За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово приймали за російські.

Трейдери сподіваються, що зможуть вибороти кращі ціни на свою нафту і легше її продавати, якщо в документах буде чітко вказано, що вона не російського видобутку.

Нагадаємо, Європейський союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС.

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