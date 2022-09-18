“Щоб не просити дозволу”: Польща відправлятиме свої судна в обхід Росії

У суботу, 17 вересня, у Польщі було відкрито нещодавно побудований канал, який дозволить польським суднам не просити дозволу в Росії на прохід її територіальними водами у Балтійському морі.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці президента Польщі.

Порт Ельблонґ у північній Польщі відокремлений від Балтійського моря тонкою смугою землі. Нещодавно побудований канал проходить територією Польщі приблизно за п'ять кілометрів на захід від міста Криниця-Морська.

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"Ми хотіли відкрити цей прохід, щоб більше не вимагати дозволів у недружньої нам країни", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Польський лідер наголосив, що Польща не може дозволити собі бути залежною країною. Відкриття судноплавного каналу він назвав великою перемогою для всіх, хто розуміє слово суверенітет.

"Ми символічно розриваємо у 83-і роковини нападу Радянського Союзу на Польщу останні узи нашої залежності від Росії", - додав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, нагадавши про трагічні події 17 вересня 1939 року, коли СРСР разом із нацистським Третім Рейхом фактично поділили Польщу, ввівши свої війська на територію сусідньої держави.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив резолюцію, в якій вимагає відшкодування збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни, та висловлює претензії до Росії як правонаступниці Радянського Союзу.

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