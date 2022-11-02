У Польщі почали будівництво захисного паркану на кордоні з Росією: подробиці (відео)

Паркан збудують за аналогією з тим, що на польсько-білоруському кордоні.
Польща сьогодні, 2 листопада, розпочинає роботи з будівництва тимчасової огорожі на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації.
Про це на пресконференції заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак вранці 2 листопада.
"Безпека на кордоні Польщі з регіоном буде посилена шляхом ущільнення цього кордону", - сказав голова Міноборони Польщі.
За словами Блащака, споруду зведуть за аналогією з тим, який збудували раніше на польсько-білоруському кордоні. Огорожа буде складатися з трьох рядів колючого дроту.
"Це дамба висотою 2,5 метра і шириною 3 метри. Вона буде оснащена системою периметрії, тобто приладами, які дозволять вести електронний нагляд. Ми хочемо, щоб кордон був щільним", - сказав Блащак.
Міністр національної оборони Польщі зауважив, що під час будівництва нової огорожі країна використовує досвід, набутий під час загострення ситуації на кордоні з Білорусі, коли восени 2021 року тисячі мігрантів з РБ штурмували кордон Польщі.
"Немає сумніву, що ця тимчасова огорожа, запобігла гібридній атаці з території Білорусі або значно сповільнила атаку. Тому ми дійшли висновку, що таку огорожу потрібно будувати на кордоні з Калінінградською областю", - пояснив Маріуш Блащак.
Szef @MON_GOV_PL @mblaszczak: podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim#wieszwięcej pic.twitter.com/52MynraDnF— tvp.info (@tvp_info) November 2, 2022
Як повідомлялося, голова Комітету держбезпеки РБ Іван Тертель заявив про начебто введення Польщею військових контингентів НАТО на територію Білорусі. За його словами, 101 повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися до Білорусі, уже мовляв прибула до Польщі.
Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Польща збудувала 187-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Висота побудованої стіни — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м із колючим дротом.
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