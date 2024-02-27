Щоб постачати зброю РФ: у КНДР на повну потужність працюють заводи з виробництва боєприпасів

Північна Корея, схоже, отримує продовольство та інші предмети першої потреби від РФ.

У КНДР на повну потужність працюють заводи з виробництва боєприпасів, щоб постачати зброю до Росії в обмін на харчі та інші товари першої потреби.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Сін Вон-сік, пише Yonhap.

"У той час, як збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% потужності через нестачу сировини і енергії, деякі заводи працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю і снаряди для Росії", - сказав Сін.

Зазначається, Північна Корея уже встигла відправити до Росії близько 6700 контейнерів від моменту зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина і президента РФ Володимира Путіна у вересні.

"Цієї кількості достатньо, щоб розмістити приблизно 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм", - мовиться у повідомленні.

Сін також припустив, що Північна Корея, схоже, отримує продовольство та інші предмети першої потреби від РФ, а також сировину і деталі, що використовуються у виробництві зброї.

"Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки в листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три цього року", - вказано у повідомленні.

Водночас Сін висловив скептицизм щодо заяви КНДР про те, що апарат здатний фотографувати основні військові об'єкти Південної Кореї та США.

"Він не показує жодних ознак функціонування і просто перебуває на орбіті без активності", - сказав він.

Додамо, від вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.

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