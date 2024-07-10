"Щоб РФ не повторила Бучу, Ірпінь та Ізюм": у НАТО є план, як захистити країни Балтії

У НАТО є план, як захистити країни Балтії, щоб Росія не повторила там Бучу, Ірпінь та Ізюм.

Про це головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив на NATO Public Forum, що відбувається на полях Вашингтонського саміту НАТО.

"Росіяни дуже вміло пристосовуються, технологічно та процедурно, до багатьох викликів, з якими стикаються у війні проти України. Проте НАТО йде попереду: Альянс навчається швидше за Росію; країни-члени дуже інтенсивно вивчають війну в Україні, і кожна з країн розробляє й розвиває нові методи та технології", - сказав він.

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На його думку, напередодні періоду конфлікту (якщо такий буде в Європі з залученням країн НАТО - ред.) необхідно розгортати сили для стримування конфлікту.

"А потім мати підготовлені позиції і бути готовими, що Альянс застосує статтю 5 (про колективну оборону - ред.). Я вважаю, що за останні пару років ми досягли величезного прогресу в цьому", - зазначив американський генерал.

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Додамо, на цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні не розглядатиметься питання про запрошення України до Альянсу.

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