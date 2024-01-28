"Щоб швидше настав мир": Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні

Німеччина у 2024 році витратить понад 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні. Європейські союзники повинні посилити свою підтримку Києва.

Про це повідомляє Tagesspiege з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як відзначив канцлер, якщо послання російському диктатору Володимиру Путіну полягатиме в тому, що Захід стоятиме разом у підтримці України й не відступить, "тоді мир стане можливим раніше, ніж ми думаємо сьогодні".

Зокрема Шольц додав, що у поточному році Німеччина витратить на допомогу Україні понад 7 млрд євро. За його словами, неприйнятним є те, що Берлін наразі надає Києву більше половини від загальної військової допомоги усіх європейських країн.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія перейшла на воєнну економіку.

Крім того, раніше Німеччина запропонувала Британії та Франції схему для озброєння Києва ракетами.

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