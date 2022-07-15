"Щоб захистити угорців" на Закарпатті: в Будапешті припустили, що можуть вступити у війну в Україні

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може вступити у війну, якщо лінія фронту дійде до західної України.

Сійярто зауважив, якщо російські військові дійдуть до західних регіонів України, в їхніх інтересах якнайшвидше зупинити військові дії, щоб "захистити угорців" на Закарпатті.

Про це очільник угорського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв'ю місцевом виданню Index.

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"У нашій країні підготовлені сценарії військової надзвичайної ситуації... У наших інтересах, щоб на сході якнайшвидше встановився мир, тому що тоді ми зможемо уникнути небезпечних сценаріїв, підготовлених для того, щоб врятувати та захистити 150 000 угорців, які живуть на Закарпатті", — сказав Сіярто.

Угорський дипломат також висловився, чи закінчиться війна найближчим часом. Він вважає, що такий сценарій є малоймовірним.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав місяць, коли Україна зазнала найбільших втрат у війні, та пояснив чому.

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