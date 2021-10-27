Заради здійснення своєї мрії: 59-річний німець вирушив у навколосвітню подорож із віслюком

Завершити мандрівку планує за три роки.

В навколосвітню подорож із віслюком. 59-річний Міхаель із Німеччини полишив усе й вирушив у мандрівку, щоб здійснити свою мрію - побачити якомога більше країн. Віслюка ж узяв як компаньона і щоб ніс речі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

Чоловік запевняє: за роботою не сумує, адже все життя працював дорожнім робочим і від цього просто втомився. Ночують подорожувальники де прийдеться – чоловік в наметі, а віслюк поруч. Буває також, що їх до себе запрошують фермери.

Міхаель каже, що йому подобається мандрувати повільно, адже це дозволяє по-справжньому познайомитись із кожним народом. Завершити планує за три роки.

Новини світу: 59-річний німець відправився у навколосвітню подорож із віслюком

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