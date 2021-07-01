"Щодня молюся про дощ": в Ореґоні жертвами аномальної спеки стали понад 60 людей

Температура побила всі рекорди. Люди помирають від гіпертермії у власних будинках.

В американському штаті Ореґон в середу, 30 червня, заявили про понад 60 смертей, пов'язаних із аномальною спекою.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що лише в окрузі Малнома цього місяця, за даними судмедекспертів, гіпертермія стала причиною 45 летальних випадків. Вік жертв - від 44 до 97 років.

Для порівняння, впродовж 2017-2019 років в окрузі повідомляли про всього 12 смертей від гіпертермії.

"Це була справжня криза в галузі охорони здоров'я, яка підкреслила, наскільки смертельною може бути екстремальна спека, особливо для вразливих людей", - заявила медпрацівниця з Малноми Дженніфер Вайнс.

Тим часом в окрузі Кінг у штаті Вашингтон зафіксували щонайменше дві смерті від гіпертермії, а в сусідньому Снохомиші від теплового удару у власних будинках померли троє чоловіків 51, 75 і 77 років.

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66-річна Рене Свекер з Клейтона, штат Вашингтон, в середу відвідала фонтан в парку Ріверфронт в центрі міста Спокан зі своїми онуками, заявивши, що вони "ходять скрізь, де є вода". "Я щодня молюся про дощ", - поділилася жінка.

У виданні зауважують, що загалом у Канаді, Ореґоні і штаті Вашингтон розслідують сотні смертей, ймовірно, викликаних палючими температурами, побівшімі всі рекорди в регіоні з зазвичай помірним кліматом.

Як повідомлялося, у Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, досягла + 46,6 градусів. Померли 25 людей з "невідомих причин".

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