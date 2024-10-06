Щодо України розгортається "війна сигналів", через місяць буде розвилка — військовий аналітик

Вибори в США можуть кардинально вплинути на ситуацію в Україні.

Ключові союзники України зможуть представити свою стратегію щодо завершення війни лише після обрання нового президента США та отримання ясності в Білому домі.

Про це розповів військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько на своїй сторінці у Facebook.

"Через місяць буде розвилка - або настане якась ясність і з'явиться основа планування, або США зірвуться під час кризи визнання результатів виборів. І тоді ще щонайменше три місяці всі світові хулігани зможуть робити що завгодно. Це буде ідеальний час для дій, коли не можна, але якщо дуже треба і хочеться, то можна", - написав він.

Завтра відзначається річниця нападу ХАМАС на Ізраїль, проте, за словами аналітика, про цю організацію наразі мало що чути, а ситуація в Газі відсунута на задній план. Він зазначає, що якщо підтвердяться чутки про американських заправників літаків, це підвищить градус дискусії.

У контексті України аналітик вказує на "війну сигналів", де складно зрозуміти, на що Україна може розраховувати в обмін на "заморозку" на фронті. Він підкреслює, що без реальних гарантій, таких як фінансова підтримка та постачання зброї, ситуація може призвести до визнання територій, захоплених Росією.

Нагадаємо, відповідно до опитування Ipsos, опублікованого в четвер, 8 серпня, демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% .

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