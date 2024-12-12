"Щодо завтра я хвилююся": генсек НАТО повідомив, чи готовий Альянс до загроз з боку Росії

Рютте зазначив, що Альянс не готовий до подій, які можуть статися через чотири-п'ять років.

Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки.

Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте.

"Наше стримування є добрим станом на зараз, а ось щодо завтра я хвилююся. Ми не готові до того, що чекає на нас через чотири-п'ять років. Небезпека прямує нам назустріч на повній швидкості… Те, що відбувається в Україні, може статись і тут", — наголосив генеральний секретар НАТО.

Марк Рютте також заявив, що настав час перейти до "мислення воєнного часу і прискорити оборонне виробництво і оборонні витрати".

Нагадаємо, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський переговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорювали закінчення війни в Україні та гарантування стабільності миру.

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