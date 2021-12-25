Щонайменше 13 мігрантів загинули у третій за тиждень аварії човна у водах Греції

Щонайменше 13 мігрантів загинули у третій за тиждень аварії човна у водах Греції

Зараз на місці події триває нічна пошукова операція.

У Греції щонайменше 13 людей загинули внаслідок перекидання в Егейському морі третього за три дні човна з мігрантами.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю, 24 грудня, за вісім кілометрів від острова Парос. За даними берегової охорони, 62 пасажирів вітрильного судна вдалося врятувати.

Вцілілі люди розповіли, що загалом на борту перебували близько 80 осіб. Нині на місці події триває нічна пошукова операція за участю водолазів, п'яти катерів берегової охорони, дев'яти приватних суден, гелікоптера і військово-транспортного літака.

У четвер приблизно за 235 км на південь від Афін вітрильник врізався в скелястий острівець, внаслідок чого загинули 11 людей. Ще 52 пасажирів, серед яких 11 жінок і 27 дітей, врятували "після кількох годин перебування на острові".

А в п'ятницю човен з мігрантами з Іраку затонув неподалік острова Фолегандрос, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, а ще 13 були врятовані. Щонайменше 17 людей зникли безвісти.

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У виданні зауважують, що контрабандисти з Туреччини дедалі частіше відправляють мігрантів і біженців, які рятуються від конфліктів та бідності в Азії, на Близькому Сході та в Африці, до Італії через Грецію на переповнених човнах.

У цьому році, за даними УВКБ ООН, понад 116 тисяч людей у пошуках притулку перетнули Середземне море, щоб потрапити до країн ЄС. З них 55% вирушили до Італії, 35% - до Іспанії, 7% - до Греції, а решта - на Мальту і Кіпр.

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