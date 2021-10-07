Щонайменше 15 людей загинули внаслідок нічного землетрусу в Пакистані

EMSC оцінив магнітуду землетрусу в 5,7 бала за шкалою Ріхтера.

На півдні Пакистану у ніч проти четверга, 7 жовтня, внаслідок землетрусу загинули щонайменше 15 людей, зокрема шестеро дітей.

Про це із посиланням на представників служби управління стихійними лихами повідомляє AFP.

Зазначається, що землетрус стався в окрузі Харнаї в провінції Белуджистан на глибині 10 км, його епіцентр розташовувався в 102 км на схід від міста Кветта.

Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінив магнітуду в 5,7 бала за шкалою Ріхтера.

Як пише Quetta Voice, кількість постраждалих перевищує сотню. "Люди спали глибоким сном, коли землетрус сколихнув місто, - йдеться у матеріалі. - Люди кинулися до відкритих просторів, щоб захиститися від землетрусу".

Раніше на Криті стався найпотужніший за 60 років землетрус. Травмувалося щонайменше 20 людей.

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