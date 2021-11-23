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Щонайменше 6 людей загинули у катастрофі переповненого човна на Шрі-Ланці: пошуки тіл тривають

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Щонайменше 6 людей загинули у катастрофі переповненого човна на Шрі-Ланці: пошуки тіл тривають

Скільки достеменно було пасажирів на борту ніхто не знає

На Шрі-Ланці перекинувся човен з десятками пасажирів. Щонайменше шестеро людей загинули, серед яких четверо дітей.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

17 людей вдалося врятувати. Скільки достеменно було пасажирів на борту ніхто не знає, а тому рятувальники продовжують пошуки.

Тим часом, місцеві вийшли на акції протесту й палять шини, звинувачуючи у трагедії владу. Бо кажуть, через зачинені для проїзду непоремонтовані мости, які з'єднують міста, люди вимушені користуватися старими човнами, які більше схожі на брухт. Й досить часто ці човни ще й переповнені.

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Новини світу: на Шрі-Ланці перекинувся човен з десятками пасажирів

Новини світу: на Шрі-Ланці перекинувся човен з десятками пасажирів
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