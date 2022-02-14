Щонайменше 7 людей загинуло від потужного вибуху у Франції

Вибух стався у крамниці, яка була розташована у житловому будинку.

Потужний вибух на півдні Франції - щонайменше семеро людей загинули під час трагедії в місті Сен-Лораан-де-ла-Саланк.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Серед загиблих, за повідомленнями, двоє дітей. Ще четверо людей зазнали поранень.

Вибух пролунав у розташованій у житловому будинку крамниці. Згодом на місці спалахнула пожежа, вогонь пошкодив 11 горішніх квартир. 25 мешканців дому надзвичайники евакуювали, ще один чоловік, рятуючись від полум'я, вистрибнув із другого поверху. Його з травмами забрали до лікарні.

Що саме стало причиною розриву - наразі розслідують, на місце трагедії приїхав міністр внутрішніх справ Франції.

Новини світу: щонайменше семеро людей загинуло під час вибуху на півдні Франції

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