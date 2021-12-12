Щонайменше 70 людей загинули внаслідок найпотужнішої серії торнадо в історії Кентуккі: що відомо

Торнадо знищило цілі міста, рятувальники продовжують шукати жертв. Кількість загиблих може перевищити сотню.
Щонайменше 70 людей загинули внаслідок серії торнадо, які пронеслися американським штатом Кентуккі в ніч проти суботи, 11 грудня.
Про це із посиланням на заяву губернатора Кентуккі Енді Бешеара повідомляє ABC News.
"Це була найруйнівніша серія торнадо в історії нашого штату, - наголосив Бешеар, додавши, що кількість жертв стихії ще може перевищити сотню. - Я вважаю, що це буде найсмертоносніша серія торнадо, яка коли-небудь проходила через Кентуккі".
Зазначається, що пошуково-рятувальні операції продовжуються. Тим часом на свічковій фабриці в місті Мейфілд, де в момент стихійного лиха працювати 110 людей, проінформували про "десятки" загиблих. Відомо, що близько 40 людей вдалося евакуювати.
За словами Бешеара, один із торнадо подолав відстань в 365 кілометрів, зруйнувавши такі міста, як Мейфілд та Прінстон. Ще щонайменше чотири торнадо пронеслися через західний Кентуккі. "Ми втратили більшу частину Досон-Спрінгс", - сказав губернатор про рідне місто свого батька.
Стихія охопила не лише Кентуккі, а й низку інших американських штатів. Так, у місті Едвардсвілл в Іллінойсі торнадо EF-3, швидкість якого сягала близько 218 кілометрів на годину, завдав "величезних збитків" складу Amazon.
Drone footage shows massive damage to Amazon warehouse facility in Illinois after tornadoes tore through the region; at least two are confirmed dead, officials say, and search and rescue efforts are ongoing. https://t.co/8TjaEeXbou pic.twitter.com/Lb30N6jFSn— ABC News (@ABC) December 11, 2021
Внаслідок обвалення загинули шестеро людей, ще один постраждалий перебуває в лікарні. Відомо, що кілька десятків робітників змогли самостійно залишити будівлю, однак пошук ймовірних потерпілих продовжується. "Це трагічний день в історії Іллінойсу", - сказав губернатор Джей Роберт Прітцкер.
А в Медісонвіллі, штат Кентуккі, внаслідок стихії товарний потяг, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок. Про постраждалих не повідомляється.
Загалом, за даними видання, щонайменше 22 торнадо зареєстрували у шести штатах США, зокрема в Арканзасі, Кентуккі, Іллінойсі, Міссісіпі, Міссурі та Теннессі. Понад 450 тисяч людей залишилися без електропостачання.
"За даними Національної метеорологічної служби, окрім Едвардсвілля, два торнадо EF-3 були підтверджені в Боулінг-Грін, штат Кентуккі, і неподалік Дефайєнса, штат Міссурі", - вказують журналісти.
Вдень 11 грудня президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайної ситуації в 15 округах штату Кентуккі. Під час брифінгу американський лідер припустив, що йдеться про "один із найбільших спалахів торнадо в нашій історії".
Читайте також:
- Найстрашніша ніч в історії штату: в США протягом доби зафіксували 24 торнадо
- На кілька американських штатів налетів торнадо: є загиблі (відео)
- На Сицилії зафіксували потужний торнадо: загинув чоловік
- Мережу сколихнуло відео, як в США під час торнадо перекинулася вантажівка: відео