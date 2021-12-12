Щонайменше 70 людей загинули внаслідок найпотужнішої серії торнадо в історії Кентуккі: що відомо

Торнадо знищило цілі міста, рятувальники продовжують шукати жертв. Кількість загиблих може перевищити сотню.

Щонайменше 70 людей загинули внаслідок серії торнадо, які пронеслися американським штатом Кентуккі в ніч проти суботи, 11 грудня.

Про це із посиланням на заяву губернатора Кентуккі Енді Бешеара повідомляє ABC News.

"Це була найруйнівніша серія торнадо в історії нашого штату, - наголосив Бешеар, додавши, що кількість жертв стихії ще може перевищити сотню. - Я вважаю, що це буде найсмертоносніша серія торнадо, яка коли-небудь проходила через Кентуккі".

Зазначається, що пошуково-рятувальні операції продовжуються. Тим часом на свічковій фабриці в місті Мейфілд, де в момент стихійного лиха працювати 110 людей, проінформували про "десятки" загиблих. Відомо, що близько 40 людей вдалося евакуювати.

За словами Бешеара, один із торнадо подолав відстань в 365 кілометрів, зруйнувавши такі міста, як Мейфілд та Прінстон. Ще щонайменше чотири торнадо пронеслися через західний Кентуккі. "Ми втратили більшу частину Досон-Спрінгс", - сказав губернатор про рідне місто свого батька.

Стихія охопила не лише Кентуккі, а й низку інших американських штатів. Так, у місті Едвардсвілл в Іллінойсі торнадо EF-3, швидкість якого сягала близько 218 кілометрів на годину, завдав "величезних збитків" складу Amazon.

Drone footage shows massive damage to Amazon warehouse facility in Illinois after tornadoes tore through the region; at least two are confirmed dead, officials say, and search and rescue efforts are ongoing. https://t.co/8TjaEeXbou pic.twitter.com/Lb30N6jFSn — ABC News (@ABC) December 11, 2021

Внаслідок обвалення загинули шестеро людей, ще один постраждалий перебуває в лікарні. Відомо, що кілька десятків робітників змогли самостійно залишити будівлю, однак пошук ймовірних потерпілих продовжується. "Це трагічний день в історії Іллінойсу", - сказав губернатор Джей Роберт Прітцкер.

А в Медісонвіллі, штат Кентуккі, внаслідок стихії товарний потяг, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок. Про постраждалих не повідомляється.

Загалом, за даними видання, щонайменше 22 торнадо зареєстрували у шести штатах США, зокрема в Арканзасі, Кентуккі, Іллінойсі, Міссісіпі, Міссурі та Теннессі. Понад 450 тисяч людей залишилися без електропостачання.

"За даними Національної метеорологічної служби, окрім Едвардсвілля, два торнадо EF-3 були підтверджені в Боулінг-Грін, штат Кентуккі, і неподалік Дефайєнса, штат Міссурі", - вказують журналісти.

Вдень 11 грудня президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайної ситуації в 15 округах штату Кентуккі. Під час брифінгу американський лідер припустив, що йдеться про "один із найбільших спалахів торнадо в нашій історії".

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