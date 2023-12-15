"Щонайменше 70 разів потрібна буде згода Угорщини": радник Орбана про вступ України до ЄС

Останніми годинами в Брюсселі Європейська Рада обговорювала питання вступу України. Позиція Угорщини залишається твердою та незмінною: там "не вважають Україну готовою до переговорів з ЄС".

Про це написав політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан.

Що ще заявив радник Орбана

Як наголосив радник, Угорщина виступає проти початку переговорів. Однак 26 країн-членів ЄС дотримуються протилежної точки зору.

"Після тривалих переговорів Угорщина вирішила залишити зал засідань і утриматися від голосування – не для того, щоб перешкодити результату, але щоб уникнути співпраці в тому, що ми сприймаємо як неправильне рішення", – пояснив Орбан.

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Угода Європейської Ради, каже він, є принциповим рішенням. Згодом держави-члени також повинні одностайно погодити конкретні рамки переговорів.

"Крім того, для схвалення вступу України до ЄС протягом наступних років необхідно буде прийняти мінімум 70 одностайних рішень", – відзначив радник, натякнувши, що без згоди Орбана "нічого не вийде".

Нагадаємо, рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето. Про це повідомили високопосадовці інституцій ЄС. Щодо самого Орбана, то очільник Угорщини підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до ЄС, а свого ставлення до цього не змінив.

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