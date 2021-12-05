Щонайменше одна жертва і чотири десятки постраждалих: що відомо про виверження вулкана в Індонезії

Щонайменше одна жертва і чотири десятки постраждалих: що відомо про виверження вулкана в Індонезії

Декілька здобувачів піску опинилися у пастці.

В Індонезії внаслідок виверження вулкана Семеру на острові Ява від важких опіків загинула щонайменше одна людина, а ще десятки осіб постраждали.

Про це у суботу, 4 грудня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що після раптового виверження, спричиненого сильними дощами, 41 людину госпіталізували з опіковими травмами.

За словами Індаха Масдара, заступника очільника району Лумаджанг, що в провінції Східна Ява, двоє місцевих жителів вважаються зникли безвісти, а декілька здобувачів піску опинилися у пастці у віддалених районах уздовж річки.

Очільник постраждалого району Торікул Хак зауважив, що "товсті стовпи попелу" накрили декілька сіл. Окрім того, після дощів сміття та лава утворили густий бруд, який зруйнував головний міст, що сполучає Лумаджанг та сусідній район Маланг, та пошкодив декілька будинків.

Як розповів керівник центру геологічної розвідки Еко Буді Лелоно, щонайменше двічі в суботу "потоки пекучого газу і лави долали до 800 метрів відстані до найближчої річки". У зв'язку з інцидентом жителів закликали триматися на відстані п'яти кілометрів від гирла кратера.

Кілька сотень людей нині перебувають у тимчасових притулках і більш безпечних районах. Вказується, що евакуація ускладнювалася вимкненням електроенергії.

Нагадаємо, що н а відеозаписах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як місцеві жителі тікають від величезної хмари диму. На кадрах чути крики людей, які намагаються врятуватися.

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