Щороку планета стає спекотнішою: невтішний прогноз Укргідрометцентру

Спека з кожним роком буде посилюватися не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що спека на планеті з кожним роком може тільки посилюватися. Такі тенденції наразі спостерігаються не тільки в Україні та Європі, а й в Америці.

Про це пише Media Center Ukraine.

"Наприклад, такі умови прослідковувалися не тільки на території України і південно-східної Європи, але і на західному узбережжі США також були зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій. І така тенденція зберігається, і з року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять", – зазначила Наталія Птуха.

Синоптикіня зауважила, що протягом останнього року, кожного місяця метеорологи фіксували аномально високі температури. Рекордні значення термометрів були практично по всій земній кулі, а зимові температури виявилися на 1,5 градуса вищими за прогнозовані.

Нагадаємо, пекельна спека наздожене Землю протягом 5 років. Дослідники попереджають, що найближчим часом ми зіткнемося з безпрецедентними змінами клімату.

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