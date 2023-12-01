Щось пішло не так: у РФ аварійно сів Boeing "Аерофлоту", на борту якого перебувало 422 людини

Наразі усувають причину несправності.
У Южно-Сахалінську аварійно сів Boeing 777 компанії "Аерофлот", який вилетів із Москви. Попередньо, виникла проблема із шасі.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.
Подробиці
На борту повітряного судна перебувало 14 членів екіпажу й 408 пасажирів. Пілотам вдалося приземлити літак. Наразі постраждалих не зафіксовано.
"Зворотний рейс затримується – спочатку треба замінити шасі", – додається у повідомленні.
Нагадаємо, російська компанія "Аерофлот" попри санкції придбав партію "Боїнгів" в ірландської компанії.
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