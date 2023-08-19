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Щось поламалося: “Роскосмос” повідомив про позаштатну ситуацію з апаратом “Луна-25”

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Щось поламалося: “Роскосмос” повідомив про позаштатну ситуацію з апаратом “Луна-25”

Запуск із космодрому російської станції "Луна-25" / Фото: Associated Press

Російська місія на Місяць зазнала першої невдачі.

На російському космічному апараті “Луна-25”, який повинен здійснити посадку в районі Південного полюса 21 серпня, під час переходу на передпосадкову орбіту сталася позаштатна ситуація.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на держкорпорацію “Роскосмос”. 

Відповідно до програми польоту було видано імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту. Однак, щось сталося і міжпланетна станція не змогла виконати маневр із заданими параметрами. 

Спеціалісти групи управління проводять аналіз ситуації.

Якщо “Луна-25” все таки здійснить посадку на Місяць, то на поверхні природного супутника Землі апарат пропрацює рік. Основні завдання місії: відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води.

Конкурентом російської станції “Луна-25”, яка намагається стати першим апаратом, якому вдасться здійснити посадку на Південному полюсі, є індійська автоматична міжпланетна станція “Чандраян-3”. Посадка індійського модуля з місяцеходом очікується 23-24 серпня.

Автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередня станція “Луна-24” була запущена 1976 року Радянським Союзом.

Ракета-носій “Союз-2.1б” із місячною станцією “Луна-25” стартувала з космодрому Східний в Амурській області вночі 11 серпня. Через 5 днів апарат вийшов на орбіту довкола Місяця. 

Нагадаємо, 14 липня цього року індійський космічний апарат “Чандраян-3” розпочав свою подорож на Місяць. 

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Дата публікації
Перегляди
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