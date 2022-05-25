Щури атакують росіян: у Новосибірську постраждало п'ятеро людей через напад гризунів

Щури атакують росіян: у Новосибірську постраждало п'ятеро людей через напад гризунів

У російському Новосибірську збільшилась кількість щурів через сміттєвий колапс.

У Новосибірську (Росія) протягом травня щури напали на п'ятьох місцевих мешканців. Люди зверталися до медиків за допомогою.

Про це пише "Тайга. Инфо".

Зазначається, що від початку 2022 року до фахівців надійшло 21 звернення щодо нападу щурів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Різке збільшення кількості скарг сталося саме у квітні, коли Новосибірськ охопив сміттєвий колапс.

Регіональним оператором поводження з відходами є компанія "Екологія-Новосибірськ". Влада Новосибірської області не стала розривати контракт з компанією, незважаючи на прохання деяких депутатів.

За даними видання, "Екологія-Новосибірськ" пов'язана з групою "ВІС". Засновники корпорації "ВІС" пов'язані з топменеджерами "Газпромбанку", колишніми соратниками президента Росії Володимира Путіна, банкірами, якими цікавилася ФСБ, високопоставленим силовиком, котрий звинувачувався в корупції, і керівництвом "Єдиної Росії".

Нагадаємо, МОЗ закликало міжнародні фармацевтичні компанії до виходу з російського ринку.

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