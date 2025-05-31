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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Секрет СРСР: на колишній радянській базі виявили небезпечний вулкан

На острові Сімушир виявили вулкан, який міг спричинити глобальне похолодання 1831 року.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вулкан

Вулкан / © Associated Press

Супутникові знімки покинутої радянської бази на острові Сімушир виявили маловідомий вулкан Заварицького, який, ймовірно, спричинив глобальне похолодання 1831 року.

Про це повідомило видання Live Science.

Вчені, які встановили, що виверження Заварицького знизило середню температуру планети майже на 1°C. Тоді в Європі і Північній Америці зафіксували аномальні кліматичні явища, проте джерело катастрофи залишалося загадкою понад 190 років.

Сімушир десятиліттями був закритою зоною через військову базу, і лише тепер науковці знайшли тут цілу групу вулканів. Найнебезпечніше — їхня потенційна взаємозв’язаність: активність одного може запустити ланцюгову реакцію.

Сьогодні острів не має ні моніторингу, ні мешканців. Якщо Заварицький прокинеться знову, світ дізнається про це, коли буде вже пізно.

Нагадаємо, на Гаваях активізувався вулкан Кілауеа.

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