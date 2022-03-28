Секретар Радбезу РФ Патрушев цинічно бреше усьому світу, що Росія не бомбить українські міста

Секретар Радбезу РФ Патрушев цинічно бреше усьому світу, що Росія не бомбить українські міста

У Кремлі свято вірять у те, що в Україні існують "біолабораторії". Вони збирають докази, аби показати усьому світу.

Прокремлівські політики продовжуть цинічно брехати усьому світу. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Москва "не прагне" до зміни влади в Україні і що вона не бомбить українські міста.

Про це Микола Патрушев заявив під час виступу 28 березня в ефірі Sky News.

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Серед пропагандистських заяв:

Росія не бомбить міста в Україні, як це робили, за його звинуваченнями, США та НАТО в Югославії, Іраку, Афганістані, знищуючи житлові квартали з людьми

Росія завершує збір доказів діяльності "лабораторій" США в Україні. У Кремлі свято вірять, що Вашингтон продовжив традиції Третього рейху.

Ще одна брехлива заява - мета спецоперації Росії в Україні - це не зміна київського режиму, як намагається піднести Захід, а захист людей від нібито геноциду. Який зараз здійснюють саме російські військові.

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