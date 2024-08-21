Секретарка зла: 99-річна нацистка не змогла скасувати вирок щодо смерті 10000 в'язнів концтаборів

"Секретарка зла" не змогла скасувати вирок за причетність до загибелі 10 000 людей у концтаборі. Німецький суд відхилив її апеляцію.

Про це повідомляє The Guardian.

Ірмгард Фурхнер працювала секретаркою командира СС нацистського концтабору Штуттгоф під час Другої світової війни. У грудні 2022 року земельний суд міста Ітцехо, Німеччина, засудив її до дворічного умовного терміну ув'язнення.

Жінку звинуватили в тому, що вона була частиною апарату, який допомагав табору. Її охрестили "секретаркою зла", а згодом визнали співучасницею вбивств у 10 505 випадках і співучасницею замахів на вбивство у п'яти випадках.

20 серпня німецький суд відхилив її апеляцію, і Федеральний суд залишив у силі попередній вирок Фурхнер.

Ірмгард Фурхнер / Фото: Getty Images

Під час засідання федерального суду в Лейпцигу минулого місяця її адвокати поставили під сумнів те, що секретарка була співучасницею злочинів, скоєних комендантом та іншими високопосадовцями табору. Вони також спробували розпочати дебати про те, чи знала жінка про те, що відбувалося в трагічно відомому Штуттгоф і.

І дещо несподівано, що початковий суд Іцехо заявив, що судді переконані, що Фурхнер "знала і, працюючи стенографісткою в комендатурі концтабору Штуттгоф від 1 червня 1943 року до 1 квітня 1945 року, свідомо підтримувала той факт, що 10 505 в'язнів були жорстоко вбиті газом, ворожими умовами в таборі", транспортуванням до табору смерті Освенцім і доправленням на марші смерті наприкінці Другої Світової війни.

Ірмгард Фурхнер / Фото: Getty Images

Під час першого слухання прокурори заявили, що судовий процес над жінкою може стати останнім у своєму роді. Однак, за даними спеціальної федеральної прокуратури в Людвігсбурзі, яка займається розслідуванням воєнних злочинів нацистської епохи, ще три справи перебувають на розгляді в прокуратурі або судах у різних регіонах Німеччини.

Після останнього рішення, яке залишило в силі обвинувальний вирок колишній секретарці нацистського концтабору, головний єврейський лідер Німеччини привітав його.

Про це йдеться у заяві голови Центральної ради євреїв Йозефа Шустера: "Для тих, хто пережив Голокост, надзвичайно важливо, що запізніла форма правосуддя була спробою відновити справедливість. Сьогодні правова система надіслала важливий сигнал: навіть через майже 80 років після Голокосту не можна підводити риску під нацистськими злочинами".

Ірмгард Фурхнер / Фото: Getty Images

Ще 2021 року було видано ордер на арешт Фурхнер після того, як вона не з'явилася на початок судового процесу.

Прессекретар суду Фредеріке Мільхоффер заявив: "Вона виїхала з дому рано вранці на таксі в напрямку станції метро". Пізніше її спіймали, і лікар оцінив стан її здоров'я, щоб зрозуміти, чи можна її затримати.

Нагадаємо, чоловіка кинули за ґрати за викриття зради дружини. Його ув'язнили на три місяці.

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