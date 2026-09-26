Секретна начинка для "Орешніка": розвідка розповіла про знищене виробництво в РФ

ЗСУ вгатили по заводу, який виробляє деталі для «Орешніка»

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У ніч проти 26 вересня Сили оборони України успішно атакували Азовський оптико-механічний завод на території Російської Федерації. Це стратегічне оборонне підприємство офіційно входить до виробничих ланцюгів щонайменше семи російських ракетних програм.

Про таємну документацію ураженого військового об’єкта повідомляє приватна розвідувальна компанія Dallas Analytics на сторінках видання «Мілітарний».

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Деталі для ракети «Орешнік»

Розслідувачі отримали доступ до внутрішнього листування та державних контрактів підприємства за період від квітня 2023-го до березня 2025 року. Здобуті матеріали чітко підтверджують пряму участь заводу у виготовленні складових систем наведення для новітньої балістичної ракети «Орешнік».

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«Азовський оптико-механічний завод залучений до виробничого ланцюга системи наведення балістичних ракет середньої дальності», — стверджують фахівці розвідувальної компанії.

Окрім балістики, завод розробляє унікальні деталі для російських крилатих ракет Х-101, які ворог регулярно використовує проти України. Саме на цих потужностях збирають спеціальний навігаційний лідар «Отблеск» та надважливий блок автоматики польоту.

«Лідар допомагає ракеті визначати своє положення за умов пригнічення супутникової навігації, і альтернативних постачальників цих вузлів Росія не має», — пояснюють аналітики.

Вимоги військового командування РФ

У березні 2025 року командування Повітряно-космічних сил Росії висунуло жорстку вимогу щодо різкого збільшення постачання продукції заводу. Керівництву підприємства дали лише 72 години для підтвердження здатності виготовляти більше електронних компонентів для далекобійної ракети Р-37М.

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«Військові вимагали з 2026 року щорічно постачати по 500 комплектів електронних вузлів і 1000 корпусів», — зазначається в отриманих документах.

Також підприємство пов’язують із виробництвом лазерних головок самонаведення для керованих авіабомб КАБ-250Л та ракет малої дальності. Ураження такого важливого оптико-механічного вузла здатне серйозно ускладнити темпи випуску ключових російських боєприпасів.

«Орешнік» та російський ракетний арсенал — останні новини

У вересні стало відомо, що Росія розмістила в Білорусі 101-шу ракетну бригаду, оснащену комплексами «Орешнік». За даними української розвідки, на території Білорусі зафіксували присутність підрозділів, озброєних цими балістичними ракетами.

Наприкінці серпня у Росії знову пролунали погрози застосувати «Орешнік» проти європейських країн. Зокрема, представник Держдуми Олексій Журавльов заявив про можливість удару по європейському підприємству, де виробляють безпілотники.

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Росія водночас продовжує розвивати виробничі потужності для своєї далекобійної зброї. У вересні під час атаки по Таганрогу було уражено авіабудівне підприємство імені Берієва, де ремонтують та модернізують військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними Генштабу, унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

На цьому тлі ураження Азовського оптико-механічного заводу може мати значення для російського ракетного виробництва, оскільки, за даними розслідувачів, підприємство було залучене до виготовлення компонентів одразу для кількох ракетних програм РФ.

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