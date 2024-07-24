Секретна служба США звернулася до Трампа після нещодавнього замаху - WP

Відтепер команда Трампа шукає криті майданчики, такі як баскетбольні арени та інші великі приміщення.

Кампанію кандидата у президенти США Дональда Трампа закликати припинити планування великих мітингів просто неба та інших заходів на відкритому просторі.

Про це пише Washington Post.

Таке прохання секретна служба США озвучила на тлі нещодавнього замаху на експрезидента в містечку Батлер у Пенсильванії, який стався 13 липня. Після цього посилилися заходи безпеки для Дональда Трампа.

"Після стрілянини агенти Секретної служби передали радникам передвиборчої кампанії Трампа про свою стурбованість щодо великих мітингів просто неба", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в оточенні Трампа, відтепер його команда шукає криті майданчики, такі як баскетбольні арени та інші великі приміщення, де можуть поміститися тисячі людей, аби убезпечити кандидата у президенти Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що у суботу, 20 липня, рівно через тиждень після невдалого замаху, здійсненого у Пенсильванії, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп знову провів передвиборчий мітинг.

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