Секретна угода Орбана з Путіним: Politico оприлюднило план зближення Угорщини та РФ

Путін та Орбан / © Associated Press

Поки Європа намагається ізолювати країну-агресора, Віктор Орбан продовжує таємно вибудовувати «міст» на схід. Авторитетне видання отримало доступ до документів російського уряду, які підтверджують масштабну економічну та політичну інтеграцію Будапешта та Москви.

Про це пише POLITICO.

Згідно з документами, у грудні 2025 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко підписали детальний план співпраці. Текст, який раніше не публікувався, охоплює сфери від ядерного палива до циркового мистецтва.

Документи вказують на те, що Будапешт погодився змінити «негативну тенденцію» у торгівлі, що виникла через санкції ЄС. Окрім нафти та газу, угода передбачає:

залучення російських викладачів для посилення вивчення російської мови в Угорщині;

спільні проєкти у сферах водневої енергетики та будівництва;

програми обміну для аспірантів та спортсменів;

співпрацю в галузі культури, попри звинувачення РФ у використанні таких заходів для пропаганди війни.

На запитання щодо змісту цих документів Петер Сійярто відповів у звичній для Будапешта манері, розкритикувавши західні медіа.

«Двостороннє співробітництво Угорщини керується національними інтересами, а не будь-яким тиском з метою змусити країну відповідати вкрай упередженим ліберальним ЗМІ. Продовжуйте свою упереджену роботу.» — заявив Сійярто.

Водночас головний суперник Орбана на майбутніх виборах Петер Мадяр назвав ці зв’язки «ахіллесовою п’ятою» чинного прем’єра. Він прямо звинуватив уряд у зраді.

«Уряд чинить відверту зраду через свої зв’язки з Москвою», — наголосив лідер опозиційної партії «Тиса».

Вибори під тінню Кремля

Нинішня виборча кампанія в Угорщині стала найскладнішим випробуванням для Орбана за останні 16 років. Його партія «Фідес» уперше за тривалий час відстає від опозиції в опитуваннях. Сам Орбан намагається представити свою дружбу з Путіним як запоруку енергетичної безпеки та миру, звинувачуючи опонентів у бажанні втягнути країну у війну.

Особливого резонансу додають нещодавні слова Орбана про роль Угорщини у відносинах з РФ. У розмові з Володимиром Путіним у жовтні 2025 року він нібито заявив, що пропонуватиме допомогу будь-яким можливим способом. За даними Bloomberg, прем’єр навіть порівняв Угорщину з «мишею» для московського «лева».

Як відреагували в Угорщині

Нагадаємо, в Угорщині спалахнув скандал після публікації стенограми розмови прем’єра Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що оприлюднення записів напередодні парламентських виборів є втручанням у внутрішні справи країни та звинуватив у цьому іноземні спецслужби. За його словами, угорська сторона не має таких стенограм і не знає, як вони потрапили до преси.

Сіярто також пояснив, що розмова Орбана з Путіним відбулася після ініціативи Дональда Трампа щодо можливого мирного саміту в Будапешті. Він наголосив, що висловлювання угорського прем’єра були алегорією та стосувалися готовності Угорщини сприяти мирному процесу.

Заяви Орбана — останні новини

Також, Орбан виступив із заявами, у яких закликав Європейський Союз відмовитися від санкцій проти Росії та відновити закупівлю російських енергоносіїв.

У відеозверненні він заявив про «критичну ситуацію» в Європі та попередив про можливу енергетичну кризу, дефіцит палива і зростання цін. За його словами, єдиним виходом є швидке поповнення запасів нафти і газу.

Орбан також закликав Брюссель скасувати обмеження щодо російської енергетики та висловив вимогу до України відновити роботу нафтопроводу «Дружба», назвавши відмову від російських енергоносіїв «дорогою та недоступною для сімей».