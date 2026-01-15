Офіцери сербської жандармерії демонструють акустичний пристрій далекого радіусу дії (LRAD) / © Associated Press

Сербська розвідка спільно з ФСБ Росії проводила таємні випробування потужних звукових гармат на собаках. Урядові документи свідчать: адміністрація Александара Вучича намагалася приховати використання акустичної зброї проти демонстрантів у Белграді.

Про це пише Politico.

В урядових матеріалах зазначається, що влада Сербії на чолі з президентом Вучичем організувала експерименти з потужними акустичними установками — відомими як звукові гармати — приблизно через два тижні після антиурядового мітингу у Белграді. Тоді протест був зірваний впливом, який учасники описували як паралізувальний звуковий удар.

Факт спільного тестування звукової зброї на тваринах свідчить про тісну взаємодію у сфері безпеки між Росією — найагресивнішим опонентом Європейського Союзу — та Сербією, країною-кандидатом на вступ до ЄС, чий євроінтеграційний шлях фактично заблокований, а влада переживає серйозну політичну кризу.

Що відомо про акустичні системи LRAD?

Акустичні системи Long-Range Acoustic Devices (LRAD) офіційно призначені для зв’язку на великих відстанях. Водночас їх використання поблизу людей може призводити до пошкодження слуху, а також викликати головний біль, запаморочення та нудоту. Сербська влада наполягає, що проти учасників протестів такі засоби не застосовувалися.

Останніми роками Сербія переживає наймасштабніші протести за кілька десятиліть. Упродовж більш ніж року десятки тисяч, а іноді й сотні тисяч громадян регулярно виходять на вулиці різних міст, висловлюючи дедалі сильніше невдоволення діями уряду.

Застосування звукових гармат на протестах у Сербії

15 березня 2025 року, під час однієї з найбільших акцій протесту, головною вулицею Белграда раптово прокотився різкий, пронизливий звук. Люди інстинктивно почали пригинатися та шукати укриття.

На відеозаписах із різних точок видно, як хвиля тривоги проходить через щільний натовп, після чого учасники акції в паніці розбігаються. Протестувальники, які звернулися до лікарень, повідомляли про нудоту, блювання, головний біль і запаморочення. Звук вони порівнювали з «гуркотом групи мотоциклістів» або «локомотива», що наближається.

Спочатку Вучич категорично відкинув звинувачення у застосуванні звукової гармати, але згодом заявив, що «протягом 48 годин буде проведене повне розслідування, і всі відповідальні за такі брутальні вигадки та брехню понесуть відповідальність перед законом».

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич також заперечив будь-які порушення, наголосивши, що Сербія «не застосовувала жодних незаконних засобів, зокрема так званих звукових гармат».

Через місяць після подій сербська спецслужба BIA оприлюднила звіт, підготовлений на замовлення у ФСБ Росії. У документі стверджувалося, що акустичні пристрої високої потужності «не використовувалися під час протестів», а також що не було масового «психологічного, морального чи фізичного впливу на людей».

Міністерство внутрішніх справ Сербії проігнорувало запит журналістів щодо коментарів.

Випробування акустичної зброї на тваринах

Згідно з документами, з якими ознайомилося Politico і які були підготовлені BIA спільно з одним із міністерств, експерименти на тваринах стали частиною розслідування після протестів. Їхньою метою було перевірити, чи могли симптоми, на які скаржилися демонстранти, бути наслідком впливу звукових гармат, наявність яких у розпорядженні поліції сербські посадовці раніше визнавали.

Приблизно через два тижні після акцій протесту сербські та російські фахівці з розвідки зібрали групу собак на випробувальному майданчику BIA для оцінки «впливу випромінювачів на біологічні об’єкти». Саме собак обрали для тестування через «їхню високу чутливість до акустичних впливів».

Тварин піддавали дії двох моделей LRAD — LRAD 100X MAG-HS та LRAD 450XL виробництва американської компанії Genasys — на відстанях «200, 150, 100, 50 і 25 метрів», зазначено в документах.

З технічних характеристик випливає, що ці пристрої здатні створювати звук потужністю до 150 децибелів — рівень, співставний із шумом реактивного двигуна під час зльоту.

Водночас документи вказують на ймовірні порушення процедури, оскільки випробування могли проводитися без обов’язкових дозволів на експерименти з тваринами.

«Міністерство сільського господарства, лісового та водного господарства… не має інформації про те, чи проводилися тести впливу LRAD 100H і LRAD 450XL, а також інших пристроїв на собак. Це міністерство ніколи не отримувало запитів на надання дозволу на проведення експериментів на тваринах, відповідно жодного рішення про їхнє схвалення не ухвалювалося», — зазначається в матеріалах.

Правозахисний адвокат із Сербії Даніло Чурчич заявив, що собаки були «піддані або експериментам, або жорстокому поводженню» згідно із сербським Законом про захист тварин. Він наголосив, що законодавство країни зобов’язує заздалегідь реєструвати експерименти на тваринах і погоджувати їх із відповідними органами, включно з етичною комісією, а також прямо забороняє використання тварин для «випробування зброї та військової техніки».

Опозиційний політик Радомир Лазович назвав ці тести «частиною кампанії Александра Вучича з приховування застосування звукових гармат проти власного народу під час березневих протестів».

«Тисячі людей минулого року відчули на власній шкірі масовий вплив цієї звукової зброї», — заявив він.

Водночас у звіті ФСБ щодо експериментів на собаках стверджується: «Під час передавання основних і тестових сигналів біологічні об’єкти (собаки) не відчували дискомфорту (змін у поведінці) на досліджуваній відстані. Через три дні після тестів собак перевірили, і жодних змін у їхньому стані не виявили».

Що відомо про протести у Сербії?

Нагадаємо, у березні Белград охопила безпрецедентна за масштабами акція протесту проти Вучича, яка стала найбільшою з часів падіння Слободана Мілошевича. Сотні тисяч громадян та колони тракторів заблокували центр столиці, вимагаючи подолання корупції та справедливого розслідування трагедії на вокзалі в Нові-Сад, де загинуло 15 людей. Попри заяви активістів про мирний характер акції, урядові будівлі були оточені спецназом, а сам Вучич погрожував протестувальникам в’язницею.

У серпні того ж року громадяни Сербії знову протестували: були жорсткі сутички цивільних із силовиками у Белграді, Новому Саді, Валєво та інших містах. Демонстранти атакували офіси правлячої партії SNS, а поліція застосовувала сльозогінний газ, бронетехніку та затримувала десятки активістів. Вучич назвав протестувальників «терористами» та «хуліганами», водночас опозиція вимагала його відставки, дострокових виборів та справедливого розслідування корупції, що призвела до трагічного обвалу на вокзалі в Нові-Сад.