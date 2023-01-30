Секретне місце і цілодобовий ремонт: як прихована польська ремонтна майстерня латає українську зброю - WSJ

Польща розпочала масштабну ремонтну операцію з повернення на поле бою пошкодженої української артилерії та бронетехніки.

У розгалуженому фабричному комплексі, оточеному занедбаними будівлями, сотні техніків цілодобово працюють над одним із найбільших завдань української війни: ремонтують артилерію та важку бронетехніку та повертають її на лінію фронту.

Про це пише WSJ.

Механіки гудуть навколо майстерні розміром із футбольне поле, у якій розміщено три гармати AHS Krab, а повітря насичене запахом металевого пилу та автомобільного мастила. У двох «крабів», які виглядають як танки, але являють собою самохідні 155-мм гаубиці, відсутні частини гусениць, вони пронизані кульовими дірками та викривленим металом.

Ще один «Краб» виблискує чистотою, готовий до переправлення назад в Україну маршрутом, за яким відбулася найбільша передача зброї в Європу з часів Другої світової війни. На ремонт кожної зброї може знадобитися до двох місяців фахівцями, які повинні пройти ряд перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на завод у місці, яке The Wall Street Journal погодився не розголошувати.

Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно спілкуються з техніками в Україні, чимало з яких були цивільними до війни, навчаючи їх через зашифровані додатки, як ремонтувати все, від танків до ракет.

Технічне обслуговування та ремонт боєприпасів є головним викликом у війні, яка розгорається найшвидшими темпами з того часу, як нацистська Німеччина зіткнулася з радянською Росією на тій самій території майже 80 років тому.

Масштаб польської операції з озброєння, про яку раніше не повідомлялося, підкреслює складність завдання з обслуговування, яке незабаром стане набагато більшим.

Раніше адміністрація американського президента США Джо Байдена оголосила про плани відправити в Україну 31 танк M1 Abrams, приєднавшись до європейських союзників, які надішлють до 100 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Польські офіційні особи кажуть, що вони очікують, що танки Abrams будуть ремонтуватися в Польщі в місті Познань на заході країни, що зробить колишню радянську державу-сателіт передовою частиною операції з технічного обслуговування, яка простягається до Чехії, Румунії та Болгарії. Польща, ймовірно, також відіграватиме вирішальну роль у ремонті та обслуговуванні «Леопардів» через глибокий досвід її збройової промисловості з танком.

«Можна з упевненістю припустити, що Польща є лідером, коли справа доходить до обслуговування обладнання, яке використовують українці на полі бою», — сказав Томаш Смура, експерт із військових технологій з Фонду Казимира Пуласького, незалежного аналітичного центру у Варшаві.

Проблема збереження українських боєприпасів, у тому числі танків, виникає в той момент, коли і Україна, і Росія планують наступ. До цього часу Україна в основному використовувала такі танки, як радянські Т-72, у тому числі ті, що були передані колишніми радянськими державами-сателітами, включаючи Польщу.

Рік напружених боїв завдав великої шкоди танкам і артилерійським установкам, стволи гармат яких були деформовані вогнем. Щоб зберегти працездатність, техніка потребує не лише ремонту, але й запчастин, а також боєприпасів радянського калібру, яких Захід не виробляє у значній кількості.

Тим часом майстерню з допомоги Україні контролюють озброєні офіцери з Агентства внутрішньої безпеки, яким доручено розвідувати потенційні диверсійні операції.

Кожен із приблизно 400 працівників монтажу та виробництва — і будь-який відвідувач приміщення — має бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових співробітників, незалежно від рангу, може тривати кілька місяців.

На фабричному цеху техніки працюють у три зміни цілодобово та постійно контактують з українцями на полі бою. Вони діляться інформацією про найкращі методи ремонту через зашифровані повідомлення та програму HelpDesk, яка допомагає їм усунути проблеми.

Польські механіки розповіли, що одного разу за допомогою чату навчили українського листоношу, який став військовим, ремонтувати ракету.

Також механіки іноді знаходять всередині речі солдатів: зубну щітку, недоїдені закуски або сімейні фотографії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вдячний західним партнерам за наміри передати українським збройним силам для протидії російській агресії важку бронетехніку.

Але український лідер підкреслив вирішальне значення кількості танків і термінів, коли вони можуть бути доставлені до України.

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