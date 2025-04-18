Секретне військове радіо РФ посилає дивні сигнали: таке було у лютому 2022-го

Фото: Meduza

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Російське військове радіо виявляє підозрілу активність, як це було перед вторгненням в Україну 2022 року

Про це передає німецьке видання Bild.

Станція «УВБ-76», також відома як «Жужжалка» або «Радіо Судного дня» — короткохвильова радіостанція, що веде мовлення на частоті 4625 кГц. Вважається, що вона належить російським військовим ще з радянських часів. І її повідомлення точно не призначені для цивільних.

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На цій частоті зазвичай чути лише монотонний гул. Але час від часу «УВБ-76» передає і голосові сигнали, такі як імена чи послідовності цифр, що спантеличує аналітиків та радіоаматорів. Ніхто точно не знає, про що йдеться у цих сигналах. Це також є причиною того, що роками ходять різні чутки про функціонування радіостанції.

Навколо роботи «Жужжалки» вже багато років ходять різні чутки: про те, що це шпигунська радіостанція; або система, яка автоматично запускає контрнаступ у разі ядерного удару — якщо політичне керівництво більше не може це зробити. Також є припущення, що це просто старий армійський передавач, який час від часу перевіряють на боєздатність.

У виданні нагадують, що за даними російської пропагандистської газети «Комсомольская правда», у січні та лютому 2022 року — безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну — канал транслював безперервні новини, зокрема слово «неудержимый».

Днями спостерігачі знову зафіксували передачу більш як двох десятків закодованих повідомлень — більше, ніж будь-коли протягом 24 годин. Того дня Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним. В останньому з повідомлень відображалася послідовність чотирьох слів: Нептун, Чебрець, Лисяча мантія і Нутабу.

Деякі шифрувальники бачать у них приховані підказки до ймовірного весняного наступу Росії. Інші експерти спокійніші і вважають, що, навіть якщо це незвичайно, за послідовністю термінів, швидше за все, нічого не стоїть.

Аналітики з Канади натомість пояснюють, що канал багато говорить про те, як Росія хоче, щоб її сприймали зовні: складною для розуміння, не до кінця вивченою, можливо небезпечною, а можливо, і ні. Це робить «Жужжалку» одним із «найуспішніших, все ще активних реліктів інфраструктури часів холодної війни».

«Не тому, що вона говорить. А тому, що ми ніколи не припиняли слухати», — зазначають аналітики.

Раніше експерт Defense Express попередив, що Росія експериментує із застосуванням зброї масового ураження.