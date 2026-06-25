Секретні дані під загрозою: спецслужби РФ атакували месенджери посадовців в Україні, Європі та США

США та ЄС / © Getty Images

Реклама

Російські спецслужби намагалися «зламати» месенджери посадовців в Україні, Європі та США, щоб отримати чутливу інформацію. Їх викрили кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань.

Про це інформує Служба безпеки України.

Під хакерською атакою — посадовці, політики та військові

Йдеться про систематичні кібератаки на месенджери:

Реклама

посадових осіб,

військовослужбовців,

політиків,

та активістів із України, Європи та США.

Спецслужби намагалися отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані.

За даними СБУ, для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні інструменти та методи.

«Для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше використовує розсилку СМС від імені „команд підтримки“. Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан», — йдеться у повідомленні.

Російські спецслужби та пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців.

Реклама

Як діють російські спецслужби на території Європи

Країни ЄС допомагатимуть Україні відбивати масштабні кібератаки. Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки. Це дозволить оперативно залучати провідних європейських експертів для захисту державних систем і критичної інфраструктури від масштабних кібератак Росії. У Міністерстві цифрової трансформації це називають важливим кроком для зміцнення цифрової безпеки країни.

Служба інформації і безпеки (СІБ) повідомила, що російські спецслужби масово збирають дані громадян Молдови для гібридної війни та шахрайства.

Новини партнерів