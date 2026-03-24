Секретні дані ЄС під загрозою: проросійська партія AfD може "зливати" інформацію Кремлю

Передвиборчий плакат німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) / © Associated Press

Німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) має доступ до тисяч секретних документів Євросоюзу, що викликає хвилювання серед європейських дипломатів. Існують обґрунтовані підозри, що конфіденційні дані, зокрема про допомогу Україні, могли та можуть потрапити до Кремля.

Про це йдеться у статті Politico.

Надання доступу до конфіденційних матеріалів ЄС для проросійської партії AfD викликає серйозні побоювання щодо можливого витоку чутливої інформації до Москви. Про це заявили троє дипломатів ЄС та четверо німецьких парламентарів.

Доступ AfD до секретних документів ЄС — подробиці

Депутати Бундестагу, включно з представниками ультраправої AfD, мають доступ до бази даних із тисячами документів Євросоюзу. Серед них — закриті записи зустрічей послів, де обговорюються позиції країн щодо ключових геополітичних питань, зокрема фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

«Проблема в тому, що у нас є партія — AfD, щодо якої існують обґрунтовані підозри у витоку інформації до Китаю або Росії», — заявив депутат від «Зелених» Антон Гофрайтер, голова комітету Бундестагу у справах ЄС.

Такі підозри вже впливають на характер проведення переговорів: дипломати дедалі частіше враховують ризик витоку даних.

ЗМІ повідомляли, що Будапешт підозрювали у передаванні Москві інформації про закриті обговорення лідерів ЄС, однак угорський міністр закордонних справ назвав ці звинувачення «фейковими новинами».

Як у ЄС намагаються запобігти витокам інформації?

Як зазначив представник одного з урядів ЄС, через побоювання витоків «не надто лояльними» країнами держави Євросоюзу вже частіше проводять зустрічі у вузькому форматі.

«Ми вживаємо всі можливі заходи в Брюсселі, щоб захистити чутливі зустрічі та інформацію», — наголосив один із дипломатів-високопосадовців.

Водночас він зауважив, що доступ депутатів AfD до таких матеріалів «залишає гігантську діру в нашій системі безпеки — у формі Путіна».

«Ми всі обережно ставимося до обміну чутливою інформацією у форматі 27 країн ЄС», — підкреслив інший дипломат.

За його словами, «чи то через Орбана, чи через німецьку систему… ми не ділимося всією інформацією так вільно, як це було б у вузькому колі довірених осіб. Це фактор Угорщини і фактор AfD».

Він також додав, що «жоден посол не може гарантувати, що будь-яка чутлива інформація, озвучена в Coreper [формат зустрічей послів ЄС], не потрапить одразу до росіян чи Китаю».

За словами дипломатів, з якими спілкувалося видання, ці побоювання переважно не обговорюють офіційно — «швидше кулуарно». Водночас подібні теми регулярно піднімаються під час неформальних розмов, особливо серед країн Північно-Західної Європи.

У самій AfD заперечують будь-які витоки інформації до Росії чи Китаю.

«Ми не коментуємо безпідставні звинувачення», — заявив представник парламентської фракції партії.

Німецька система з ризиком витоків інформації

На відміну від багатьох інших парламентів, у Німеччині всі депутати Бундестагу та їхні помічники мають доступ до бази EuDoX. Вона містить тисячі документів ЄС — від матеріалів міністерських самітів до підсумків закритих зустрічей дипломатів. Така система була створена як запобіжник проти надмірної концентрації влади виконавчої гілки — з урахуванням історичного досвіду Німеччини.

Щороку до бази додають близько 25 тис. документів, які передає уряд через спеціальний підрозділ Бундестагу. Усі вони мають статус «обмеженого доступу», що є найнижчим рівнем секретності.

«У принципі, цей доступ є абсолютно правильним і необхідним для виконання нашої функції… контролю за федеральним урядом, і оскільки значна частина процесів відбувається на рівні ЄС, це, як я вже казав, необхідно», — зазначив Гофрайтер.

Експерти водночас наголошують, що велика кількість користувачів системи створює ризики витоків.

«З огляду на те, що EuDoX є доволі відкритою платформою з 5 тисячами користувачів, там немає нічого надто чутливого. Федеральний уряд чудово знає, що саме він туди завантажує», — пояснив професор права Вільного університету Берліна Свен Гьольшайдт.

Доступ AfD до бази з документами ЄС — загроза для безпеки

Попри це, семеро німецьких депутатів і їхніх помічників, які працюють із цією базою, вважають доступ AfD загрозою для безпеки.

«Очевидна близькість AfD до Путіна, контакти численних депутатів із російським посольством, їхні поїздки до Москви, поширення російських пропагандистських наративів і навмисні спроби отримати чутливу інформацію через парламентські запити викликають безсонні ночі у всіх, хто серйозно переймається безпекою країни», — заявив депутат-консерватор Роланд Тайс.

Політики центристських сил також звертають увагу, що представники AfD оприлюднюють дані, які можуть бути цікавими для російських спецслужб — зокрема щодо систем протидії дронам, постачання західної зброї до України та відомостей про російські диверсійні й гібридні операції в Балтійському регіоні.

Наприкінці минулого року партію вже звинувачували у використанні парламентських запитів для збирання інформації в інтересах Кремля, однак у AfD ці звинувачення відкинули. На початку 2025 року колишнього помічника євродепутата Максиміліана Кра визнали винним у шпигунстві на користь Китаю.

«Загалом ми з великою тривогою ставимося до того, як AfD працює з чутливою інформацією», — заявив депутат від СДПН Йоганнес Шрапс, підкресливши, що ці побоювання «випливають із ширшої тенденції».

Він додав, що торік адміністрація Бундестагу вже вжила певних заходів для посилення безпеки — зокрема обмежила доступ частини співробітників AfD до будівель парламенту та його ІТ-систем.

Росія атакує Європу — останні новини

Кремль розпочав нову фазу гібридної війни проти НАТО, перетворивши Білорусь на головний полігон для дестабілізації Європи. Польські прикордонники 2025 року виявили щонайменше чотири професійно обладнані підземні тунелі завдовжки до 60 м, через які переправляють групи нелегалів. До їхнього проєктування, імовірно, залучали фахівців із Близького Сходу, щоб обійти 200-кілометровий польський бар’єр.

Окрім «тунельної схеми», Росія використовує повітряні кулі з контрабандою та дрони для розвідки систем ППО у Польщі, Литві та навіть Німеччині (база Іммельманн). Аналітики ISW класифікують це як операцію «Фаза Нуль» — підготовку до прямого зіткнення з Альянсом. Ситуацію посилюють агресивні навчання «Запад-2025», де відпрацьовували сценарій нападу на Польщу.

На думку експосла України у США Валерія Чалого, Росія атакує НАТО раніше, ніж очікувалося, оскільки ворог обере момент не власної готовності, а непідготовленості європейців. Дипломат наголосив, що прогнози про 2 — 3 роки неактуальні — вторгнення може статися набагато швидше. Єдиний спосіб зупинити поширення війни — негайне посилення військової допомоги Україні.