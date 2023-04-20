Секретні документи Пентагону: Китай проігнорував запит "вагнерівців" про зброю

Представники "вагнерівців" просили на початку 2023 року у Китаю "боєприпаси та обладнання".

Пекін не відповідає на прохання представників терористичної приватної військової кампанії "Вагнера" про передачу зброї на тлі війни в Україні.

Про це йдеться у секретних документах Пентагону, інформує видання Financial Times.

У повідомленні зазначається, що у злитих документах було вказано про прохання "вагнерівців" до Китаю допомогти зі зброєю. Зокрема, вказується, що представники "вагнерівців" просили на початку 2023 року у Китаю "боєприпаси та обладнання".

Журналісти видання стверджують, що такий запит від "вагнерівців" свідчить про те, що їх лідер Євген Пригожин впевнений, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.

На цей запит Китай не відправив жодної зброї "вагнерівцям" навіть для випробування та не проводив жодних переговорів щодо постачання зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник російської терористичної організації ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розуміє, що на російську армію чекає поразка у війні та намагається виставити Генштаб збройних сил РФ “зрадниками Росії”.

Крім того, ми раніше інформували, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки, за його словами, "мету спецоперації було досягнуто".

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