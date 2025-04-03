Секретні російські військові супутники вивели на орбіту загадковий об'єкт

Ракета "Ангара 1.2" виводить на орбіту супутник "Космос 2560", ймовірно, ЕМКА-3 з космодрому Плесецьк на півночі Росії 15 жовтня 2022 року. / © Скріншот

Реклама

Три секретні російські супутники, запущені на початку лютого, вивели на орбіту загадковий об’єкт, що викликало підвищений інтерес серед експертів із космічної безпеки.

Про це пише Space.com.

Супутники з позначенням “Космос 2581”, 2582 і 2583 стартували 2 лютого з космодрому Плесецьк на борту ракети “Союз-2.1” і з того часу перебувають на навколополярній орбіті на висоті приблизно 585 кілометрів. Призначення супутників офіційно не оголошено, однак фахівці зафіксували незвичну активність апаратів, зокрема маневри в безпосередній близькості до інших об’єктів.

Реклама

Астрофізик і фахівець із моніторингу орбіти Джонатан Макдауелл повідомив, що в березні супутники могли здійснювати операції зі зближення. 18 березня Космічні сили США зафіксували появу нового об’єкта на орбіті, який, ймовірно, був випущений супутником “Космос 2581”.

Росія не надала жодної офіційної інформації щодо характеру або мети місії. Більшість апаратів із серії “Космос” є засекреченими й традиційно використовуються для військових або експериментальних цілей — від тестування технологій стикування до інспекції супутників або елементів розвідки.

Випущений об’єкт може мати різне призначення: бути частиною військового експерименту, демонстрацією нової технології чи навіть результатом фрагментації. Хоча останнє малоймовірне, оскільки зазвичай супроводжується появою численних уламків.

Формат супутникового тріо є рідкісним, але вже застосовувався іншими державами — зокрема США (Naval Ocean Surveillance System) та Китаєм (Yaogan) — переважно для електронної розвідки.

Поки що подальші дії російських супутників і природа нового об’єкта залишаються невідомими.