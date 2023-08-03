Секретні укази Путіна: про що йдеться в неопублікованих документах господаря Кремля

Зазвичай у РФ не публікують указів президента про присвоєння державних нагород посмертно.

В липні 2023 року президент держави-агресорки Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів. Це може свідчити про велику кількість окупантів, загиблих під час контрнаступу ЗСУ, яким присвоєно державні нагороди посмертно.

За підрахунками “Медіазони”, 62% документів, які завізував господар Кремля, не було опубліковано.

Видання зауважило, що всі укази російського президента пронумеровані за порядком від початку року. Відсутність наступного номера серед опублікованих документів свідчить про його таємний характер.

Одразу 12 секретних указів було підписано в період між 27 та 31 липня — це максимальна кількість пропущених номерів указів поспіль від початку повномасштабної війни.

Такої кількості секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка неопублікованих документів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року.

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Загалом за перші сім місяців 2023 року частка непублічних документів становить 48% від загальної кількості.

Як зауважила "Медіазона", секретні укази часто стосуються нагородження учасників бойових дій посмертно. На початку російської агресії в березні 2022 року частка секретних указів сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі масштабного українського контрнаступу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін видав чергову маячню про контрнаступ ЗСУ. Він вигадав фейк, що його терористична армія за ніч "знищила" понад 900 одиниць бронетехніки ЗСУ.

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