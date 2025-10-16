У Польщі на звалищі знайшли секретні військові документи: що в них було

Сміттєзвалище / © Pexels

У Польщі вибухнув скандал через витік військових документів із позначкою «обмеженого доступу». Сотні сторінок секретної інформації, за повідомленням ЗМІ, нібито були знайдені на сміттєзвалищі поблизу військового складу вибухівки, про який здебільшого йшлося у виявлених паперах.

Про це пише Onet.pl.

Зокрема, документи містили:

Карти військових складів.

Детальні плани евакуації вибухівки на випадок війни.

Технічний опис конструкції та використання матеріалів для будівництва складських будівель, включно з описом місць для зберігання вибухових речовин.

Графічний план адміністративної зони депо з розташуванням об’єктів (техсклади, колії, будівлі).

Інформацію про кількість, тип та вагу наявних боєприпасів.

Детальний опис процедур на випадок зіткнень, нападів, а також довжини евакуаційного поїзда та кодових таблиць.

«Звіт про стан поточних завдань та підготовку підрозділу до роботи», який розкриває чисельність військових та цивільних, види зброї та ситуації її застосування.

Правила створення командного пункту, кількість солдатів для розміщення, відповідальних за охорону.

Особисті дані: імена, прізвища та посади офіцерів, відповідальних за розвідку, а також повний список цивільних та військових працівників складу.

Реакція експертів та військових

Колишній командувач Єврокорпусу, генерал Ярослав Громадзінський, назвав витік великим скандалом.

«Це ядерна бомба. Це скандал. Це показує, в якому безладі опинилася армія. Зрештою, у вас є засекречені документи від 2023 року, які, згідно із Законом про захист секретної інформації, повинні зберігатися під замком у військовому офісі протягом п’яти років!», — зазначив генерал.

Військові експерти стверджують, що розголошена інформація є надзвичайно цінною для іноземних розвідувальних служб і становить загрозу національній безпеці. Багато з виявлених даних, які мали позначку лише «обмеженого використання» або взагалі не були конфіденційними, за їхньою оцінкою, повинні мати вищий рівень секретності. Зокрема, розкриття імен та посад працівників є «справжнім благом» для вербування або шантажу з боку ворога.

Позиція 2-ї Регіональної логістичної бази (2RBLog)

2RBLog, яка контролює склад, з якого, ймовірно, походять папери, спершу стверджувала, що оригінали цих матеріалів були заархівовані або знищені. Проте журналісти наголошують, що більшість отриманих ними документів є оригіналами, мають штампи та підписи офіцерів. 2RBLog, схоже, навіть не підозрювала про витік, але згодом її представник повідомив про початок розслідування щодо обставин «можливого порушення правил захисту секретної інформації».

Видання Onet.pl, хоча й отримало документи, уточнює, що не змогло остаточно підтвердити, що їх справді знайшли на сміттєзвалищі.

Нагадаємо, у польських соціальних мережах зафіксовано нову хвилю російської дезінформації. Цього разу у мережі поширили неправдиве повідомлення про нібито скоєне українцем потрійне вбивство у Кракові.

Раніше повідомлялося, на зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО, яке відбулося 15 жовтня у Брюсселі, літак очільника Пентагону Піта Гегсета вимушено приземлився у Великій Британії.