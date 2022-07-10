Секретний бункер для чиновників ЄС та “залізничні партизани” на Брянщині: головні новини ночі 10 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 10 липня:
- Європейський союз планує побудувати бункер в Брюсселі, у якому будуть відбуватися секретні переговори. Читати далі –>
- У Брянській області Росії, розташованій біля українського кордону, на залізничній колії перед вантажним потягом стався вибух. Читати далі –>
- Очільник зовнішньополітичного відомства США у розмові з китайським колегою обговорив позицію КНР щодо війни, яку веде Росія проти України. Читати далі –>
- Під канадськими санкціями опиняться нафтовий, газовий та хімічний сектори промисловості, які забезпечують понад 50% доходів федерального бюджету Росії. Читати далі –>
- Охоплені вогнем території на сході та півдні української держави зафіксували супутники, які здійснюють моніторинг за осередками великих пожеж. Читати далі –>
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