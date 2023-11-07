Секретний план знали декілька бойовиків: як ХАМАС приспав пильність Ізраїлю і здійснив напад

ХАМАС створив враження, що він не готовий до боротьби.

Ретельно підготована і проведена кампанія обману призвела до того, що напад бойовиків угруповання ХАМАС, із використанням бульдозерів, дельтапланів, пікапів та мотоциклів, супроводжуваний масованим ракетним обстрілом, застав зненацька Ізраїль і його найпотужнішу на Близькому Сході армію.

Про це пише видання The Guardian.

Журналісти видання пишуть про план нападу бойовиками на Ізраїль. Відомо, що план був складений декількома лідерами. Він був невідомий людям, які мали його виконувати до ранку атак на Ізраїль місяць тому.

"Перші накази надійшли до 4 ранку: усі, хто відвідував звичайні тренування і не планував відвідувати світанкові молитви у своїх звичайних мечетях, повинні йти молитися. За годину були видані нові інструкції. Вони були простими і передавались переважно з вуст в уста: принесіть свою зброю та будь-які боєприпаси, які у вас є, і збирайтеся біля певних орієнтирів", - пише подробиці видання.

Однак нікому не сказали, що має статися. Операція "Потоп Аль-Акса", найамбітніша операція, започаткована ХАМАСом після того, як екстремістська ісламістська організація взяла контроль над Газою 2007 року, була секретною. Про це також не знали військові та розвідувальні служби Ізраїлю.

Рішення передати вказівки в усній формі тисячам бойовиків ХАМАС, розсереджених серед 2,3 мільйона жителів Гази, було останнім у низці заходів, спрямованих на те, щоб ввести в оману одну з найпотужніших систем стеження в світі та зберегти будь-яку інформацію про те, що могло статися.

"Лише коли люди зібралися, було розподілено додаткові боєприпаси та потужну зброю для нападу на Ізраїль", - додали журналісти.

Прорив бойовиків ХАМАС до території Ізраїлю із смуги Гази став найгіршим провалом ізраїльської системи безпеки від часів війни 1973 року.

Але це стало результатом щонайменше двох років проведення кампанії дезінформації, якій вдалося не лише переконати Ізраїль, що ХАМАС не має сил на напад і не хоче війни, а й приховати плани і безпосередню підготовку до нападу.

Джерело, близьке до ХАМАСу, повідомило Reuters, що в одному з найяскравіших елементів підготовки ХАМАС побудував імітацію ізраїльського поселення в Газі, де вони відпрацьовували висадку свого десанту та тренувалися штурмувати його, додавши, що вони навіть зробили відео маневрів.

"Ізраїль, напевно, бачив їх, але вони були переконані, що ХАМАС не бажає вступати в конфронтацію", – сказало джерело.

Тим часом ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що він більше піклується про те, щоб робітники в Газі, вузькій смужці землі з понад двома мільйонами жителів, мали доступ до робочих місць, і що нібито угруповання не зацікавлене в розв’язуванні нової війни.

"ХАМАС зміг створити переконливе враження, що він не готовий до військової авантюри проти Ізраїлю", – додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо:

Конфлікт розгорівся 7 жовтня, коли ХАМАС розпочав наступ на південь Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1,4 тис. осіб і сотні людей були захоплені в заручники. За поточними ізраїльськими оцінками, кількість заручників становить 242 особи.

Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.

У повідомленні йдеться про те, що ізраїльська армія розпочала останній етап війни проти ХАМАС. Сили ЦАХАЛу просунулися вперед за трьома напрямками:

від північно-західного кордону Сектора Гази вздовж узбережжя Середземного моря

з північного сходу біля Бейт-Хануна

зі сходу на захід, уздовж південної частини міста Газа

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