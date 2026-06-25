Секретний китайський космоліт вивів на орбіту невідомий апарат: що підозрюють експерти

Супутник. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Китайський багаторазовий космічний літак Shenlong, одна з найзасекреченіших програм Пекіна, випустив на навколоземну орбіту невідомий об’єкт, який, на думку експертів, може виявитися мініатюрним розвідувальним супутником.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на американську компанію космічного моніторингу LeoLabs.

За даними компанії, новий об’єкт було виявлено 22 червня о 02:30 UTC за допомогою радіолокаційної станції в Новій Зеландії.

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«Після додаткових спостережень через нашу глобальну мережу ми з високим ступенем вірогідності встановили, що цей об’єкт був випущений із китайського космічного літака. Така активність відповідає розгортанню мікросупутників під час попередніх місій», — зазначили в LeoLabs.

Експерти не виключають появи супутника-шпигуна

Професор Центру космічних досліджень Даремського університету Джонатан Макдауелл заявив, що функції нового об’єкта залишаються невідомими, хоча його вже внесли до свого каталогу Космічні сили США.

«Наразі важко сказати напевно. Це може бути звичайний кубсат (тобто кубічний мінісупутник, який часто використовують для досліджень), але це також може бути дуже маленький розвідувальний супутник», — сказав учений у коментарі Daily Mail.

За його словами, більш показовим стане те, чи намагатиметься Shenlong у майбутньому повторно захопити випущений об’єкт за допомогою роботизованих систем.

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Одна з найзасекреченіших програм Китаю

Багаторазовий експериментальний апарат Shenlong стартував 6 лютого з космодрому Цзюцюань на ракеті Long March 2F. Китайська влада традиційно не розкриває деталей місії, як і справжнього призначення космічного літака.

Аналітики вважають, що за концепцією він нагадує американський X-37B, який використовується для секретних експериментів на орбіті. Водночас офіційних фотографій китайського апарата досі не оприлюднено.

Побоювання щодо мілітаризації космосу

Особливу увагу експертів привертають так звані операції зближення та маневрування на малій відстані, які Shenlong уже демонстрував під час попередніх місій.

Такі технології можуть використовуватися як для обслуговування супутників, так і для їхнього перехоплення чи виведення з ладу. Саме тому фахівці не виключають, що Китай, США та Росія активно розвивають можливості для потенційного протистояння у космосі.

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Втім, за словами Макдауелла, наразі немає доказів того, що новий об’єкт має виключно військове призначення.

«Неможливо однозначно сказати, чи має ця програма цивільний або військовий характер», — наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розгорнула мережу космічного глушіння, що таємно атакує GPS-сигнали над Європою та Північною Америкою. Йдеться про регулярні випробування космічної зброї, здатної дестабілізувати роботу банків, авіації та енергомереж Заходу.

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