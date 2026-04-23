Секрети магії з 4000-літніх табличок: науковці розшифрували ритуали з "втраченого архіву" Сирії

4000-літні таблички / © arkeonews.net

Дослідники з Університету Копенгагена та Національного музею Данії завершили масштабне дослідження колекції клинописних табличок, які тисячоліттями зберігали таємниці стародавніх екзорцистів, політичних змов та легендарних царів.

Про це пише видання Arkeonews.

Артефакти, що походять із розкопок стародавнього сирійського міста Хама, відкривають невідомий бік життя Месопотамії. Виявилося, що магія 4000 років тому не була забобоном для бідних — вона була потужним інструментом державної влади.

Нічні обряди та спалення ворогів

Найбільше враження на вчених справили тексти заклинань проти чаклунства. Один із розшифрованих манускриптів описує складну нічну церемонію, покликану захистити правителя від «невидимих загроз».

Текст містить чіткі інструкції для екзорцистів — виготовлення маленьких фігурок ворогів із воску та глини, які потім спалювалися під суворий речитатив незмінних формул.

Дослідники наголошують, що такі обряди були формою «державного будівництва». Віра в те, що магічні сили можуть підірвати владу царя, робила роботу екзорцистів такою ж важливою, як і діяльність армії.

Реальний Гільгамеш?

Окрім магічних «рецептів», архів містив копію так званого «Списку царів». Це документ, де міфічні правителі, що жили до Великого потопу, межують із цілком історичними постатями.

Серед імен фігурує і легендарний Гільгамеш. Для істориків це важливий доказ: стародавні вчені сприймали Гільгамеша не як вигаданого супергероя з епосу, а як реальну історичну особу, чиє правління було частиною безперервної хроніки.

Від магії до пива: побут стародавньої Сирії

Проєкт «Приховані скарби» (Hidden Treasures) дозволив оцифрувати тисячі табличок, які раніше ігнорувалися. Окрім окультних текстів, вчені знайшли:

Найдавніші чеки за пиво — адміністративні записи, що фіксували кожну угоду з неймовірною точністю.

Медичні довідники — рецепти ліків, де наукові знання про трави змішувалися з ритуальними діями.

Листування з царями — звіти місцевих чиновників до ассірійських володарів.

Чому це важливо сьогодні?

Місто Хама було зруйноване ассірійцями у 720 році до н.е. Більшість архівів вивезли як трофеї, але ті таблички, що залишилися в храмовій бібліотеці, стали «капсулою часу».

«Ми не просто декодуємо мертві мови, ми реконструюємо світ, де магія, влада та знання були єдиним цілим», — зазначають автори дослідження. Ці тексти показують, як перші цивілізації намагалися приборкати хаос — за допомогою законів, зброї та заклять на глиняних табличках.

