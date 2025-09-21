Секрети молодого Путіна: любовне гніздечко, скандал і зрада, що зруйнувала шлюб

Як Сєчін став пособником у зрадах Путіна / © Bild

У 1990-х роках у кремлівського диктатора Володимира Путіна не було жодних секретних бункерів чи віддалених заміських маєтків, але уже була коханка. Він використовував таємне любовне гніздечко для своїх приватних зустрічей.

Про це пише BILD.

Російські розслідувачі Роман Баданін та Михайло Рубін у своїй книзі «Цар власною персоною» розповіли про пікантний епізод із життя Володимира Путіна у 1990-ті. Їм про нього розповів колишній знайомий лідера Кремля, а тоді заступника керівника Адміністрації президента Бориса Єльцина.

Ці події відбулися після 1997 року, коли Путін був призначений заступником глави Адміністрації президента Росії (тоді цю посаду обіймав Борис Єльцин). Його підлеглим був Ігор Сєчін, з яким вони працювали ще в Санкт-Петербурзі. Сєчін вважається одним із найвпливовіших людей у ​​Росії та одним із найближчих чиновників до Володимира Путіна.

За словами авторів, у той час Путін, який ще відносно недавно переїхав до Москви, хотів зустрітися зі своєю коханкою без перешкод. Його проблема полягала в тому, що на той час у нього не було ні віддаленого заміського маєтку, ні таємних бункерів, ні двору, який міг би організувати такі інтимні зустрічі та приховати їх від громадськості — і від його дружини Людмили.

Сєчіну тим часом дали квартиру навіть на 4 метри більше, ніж у начальника. Путіна це злило. Зате Сєчін, коли йшов із дружиною з дому, надавав цю житлоплощу шефу.

Все це робилося потай від дружини Сєчіна Марини. Якось вона повернулася додому раніше, ніж очікувалося, і застала у своїй квартирі коханку Путіна. Сам майбутній диктатора уже чи пішов, чи ще не встиг прийти. Звісно, ​​вона запідозрила у зраді чоловіка. Той не став брехати і здав начальника. А Марина відразу все розповіла Людмилі Путіній, з якою була знайома.

Що сталося між Людмилою та Володимиром Путіним після цього, чи було це початком кінця їхнього шлюбу, невідомо. Офіційно вони розлучилися лише через багато років, у 2013 році.

Зазначається, що дружбі Путіна з Сєчіним цей епізод не зашкодив. Сєчін досі вважається одним із наймогутніших людей Росії та очолює «Роснефть». Нещодавно Сечин потрапив у заголовки газет, нібито наймаючи дівчат ескорту для розваги вищого керівництва РФ.

Як уточнює «Агенство», імені коханки співрозмовник журналістів не назвав, але, як вони уточнюють, є підстави вважати, що жінкою у квартирі Сечина була майбутня мати позашлюбної доньки президента РФ Світлана Кривоногих, яка на той час регулярно літала до Москви до майбутнього диктатора.

Раніше повідомлялося, що батько Путіна вилами виколов око майбутній дружині і одружився на ній з примусу, щоб не сісти в тюрму.