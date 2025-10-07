Чи реально вбити Путіна: військовий експерт розповів про двійників, охорону та супровід диктатора

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Військовий аналітик, професор Майкл Кларк, вважає, що ймовірність ліквідації російського президента Володимира Путіна невелика, зважаючи на надзвичайну посиленість його охорони.

Про це йшлося під час сесії запитань-відповідей на Sky News.

«Його охорона дуже і дуже серйозна, як і можна собі уявити. Якби його ліквідували, це був би хтось із найближчого оточення. Це була б людина, близька до нього», — зазначив професор Кларк, відповідаючи на запитання про ризики, з якими стикається Путін.

Реклама

Кларк також додав, що російський лідер є «іпохондриком» і завжди пересувається в супроводі медичних консультантів.

Чи є у Путіна двійники?

Аналітик вважає правдоподібними чутки про те, що у Путіна може бути двійник чи навіть два.

«Так, правдоподібні. Тобто, думаю, багато хто вважає, що двійників один або два. Вони дуже ретельно вивчають деталі, наприклад, довжину його волосся від однієї зустрічі до іншої, і вона не завжди однакова», — пояснив Майкл Кларк.

Нагадаємо, раніше перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця проаналізував фото президента РФ Володимира Путіна і натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом, ймовірно, зустрічався двійник російського диктатора.

Реклама

Також ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що двійник у Путіна щонайбільше один. Адже підготувати двійників дуже тяжко.